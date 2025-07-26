Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipro ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Dnepropetrovsk (Dnipro) bölgesinde Maliyevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Zeleniy Gay yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 257 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 19-25 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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