 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya, bugün erken saatlerden itibaren Ukrayna'daki yerleşim yerlerine ve ticaret alanlarına saldırı düzenledi. Onlarca füzenin kullanıldığı saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya tarafından Ukrayna'nın Khmelnytskyi bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Harkov bölgesinde bulunan Zmiiv kasabasında özel bir konuta düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, enkaz altında kalan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Rusya, Ukrayna\'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü Rusya Harkov\'u vurdu: 2 yaralı
08.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 22:56
Abone Ol

- Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü

Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

KİEV - Rusya, bugün erken saatlerden itibaren Ukrayna'daki yerleşim yerlerine ve ticaret alanlarına saldırı düzenledi. Onlarca füzenin kullanıldığı saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta can kayıplarıyla sonuçlanan saldırılar devam ediyor. Rusya tarafından Ukrayna'nın Khmelnytskyi bölgesine bugün düzenlenen saldırılarda 2, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlenen saldırıda ise 62 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Khmelnytskyi'de altyapıya yönelik saldırı gerçekleştirilirken, Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, kente düzenlenen 9 füze saldırısında bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar gördüğünü söyledi. Vilkul, 15 bin kişinin de saldırılar sonrası elektriksiz kaldığını, tramvay ve troleybüslerin çalışmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesislerine hipersonik Kinzhal füze sistemi de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, deniz ve hava tabanlı silahlarla çoklu saldırı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada da, hava savunma sistemlerinin 51 füzeden 18'ini imha ettiği belirtildi.

Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya'nın Harkov bölgesinde bulunan Zmiiv kasabasında özel bir konuta bu sabah düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, enkaz altında kalan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir can kaybı rapor edilmemiştir. Bugün daha fazla saldırının yaşanması mümkün. Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanarak, halkı sığınaklarda kalmaları yönünde uyardı.

Rusya gece saatlerinden bu yana Ukrayna'ya çok sayıda füze ve insansız hava aracı ile saldırı düzenlerken, Dnipro, Zaporijya, Harkov, Kryvyi Rih ve Khmelnystskyi bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini vurdu: 3 ölü Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement