Rusya, Ukrayna\'daki Askeri Unsurlara Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer aldı.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 4-10 Şubat'ta Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarına havadan ve denizden uzun menzilli dahil yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 31 saldırı düzenledi. Uçak, İHA, bot taktik füze sistemleri ve çok namlulu roketatar için füze üreten ve onaran işletmeler vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna askeri birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlere de saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, son bir haftada "Mig-29" ve "Su-25" tipi uçakların Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.
Son bir haftada 36 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 570 uçak, 265 helikopter, 12 bin 166 İHA, 464 hava savunma füze sistemi, 14 bin 956 tank ve zırhlı araç, 1218 çok namlulu roketatar, 8 bin 8 obüs ve havan topu ile 18 bin 419 özel askeri araç imha edildi."
Rus gemileri ve topraklarına saldırı girişimi
Bakanlığın açıklamasında, 9 Şubat'ta Ukrayna'nın Karadeniz'de Rusya'ya ait sivil nakliye gemilerine botlarla saldırı girişiminde bulunduğu ve bunun engellendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Rus topraklarına da saldırı girişiminde bulunduğu ve Ukrayna ordusuna ait 3 İHA'nın Bryansk bölgesinde Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu ifade edildi.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov ise Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
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