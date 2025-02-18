Rusya, Ukrayna ile Seyrüsefer Anlaşmasını Feshetti

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MOSKOVA, 18 Şubat (Xinhua) -- Rusya, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda Ukrayna'yla olan anlaşmasını resmen feshetti.

Rusya'nın hukuki bilgi portalında pazartesi günü yayımlanan resmi belgeye göre karar, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafında imzalanan bir talimatla resmileştirildi.

Belgede, "Rusya Federasyonu Uluslararası Antlaşmalar Federal Yasası'nın 37. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca Rusya Federasyonu Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda 20 Mart 2012'de Moskova'da imzalanan anlaşma işbu belgeyle feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na fesih konusunda Ukrayna'yı bilgilendirmesi talimatı verildi.