Rusya, Ukrayna'nın askeri operasyon başlattığı bölgede acil durum ilan etti

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(ANKARA) - Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Ukrayna'nın askeri operasyon başlattığı Kursk bölgesine komşu Belgorod'da federal acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleriyle yaşanan çatışmaların ardından Rusya'nın Belgorod bölgesinde federal acil durum ilan edildi. Karar, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov tarafından duyuruldu.

Kurenkov, "Bölgedeki durum karmaşık ve gergin olmaya devam ediyor. Ukrayna silahlı gruplarının Belgorod bölgesinde düzenlediği terör saldırıları sonucunda, konutlar ve altyapı tesisleri zarar gördü, ölen ve yaralanan vatandaşlar var" dedi.

Rus yetkililer Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinde Ukrayna'nın eylemlerine karşı daha önce "terörle mücadele" durumu ilan etmişti.

Ukrayna birlikleri, 6 Ağustos'ta Rusya'nın Sudzha şehri yakınlarındaki Kursk bölgesine girdi. Ukrayna'nın operasyonları başta ABD olmak üzere çok sayıda NATO üyesi tarafından destekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kontrol altında tuttukları bölgelerden sivillerin tahliyesi için insani koridor açacaklarını duyurmuştu.