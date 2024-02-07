Rusya, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'e füze saldırısı gerçekleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yıl başından bu yana üçüncü kez Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Hava saldırı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret eden Popko, Rus ordusunun saldırıda X-101/?-555/?-55 seyir füzelerini kullandığını aktardı.
Popko, füzelerin farklı yönlerden birkaç dalga halinde başkenti vurduğunu kaydederek, "İlk belirlemelere göre, füze saldırısı sonucunda Golosiyiv ilçesinde çok katlı konut binasında ve servis istasyonunda yangın çıktı. Otomobiller yandı, elektrik hatları hasar gördü." ifadesini kullandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkente düzenlediği füze saldırılarında biri hamile kadın en az 9 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rus ordusunun başkent Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.
Mikolayiv bölgesinde saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 20 evin ve doğal gaz hattının hasar gördüğünü aktaran Klimenko, Harkiv'de 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Klimenko, Kiev bölgesinde en az 10 evin, konut olmayan binaların ve iletişim hatlarının hasar gördüğünü ifade etti.
Bakan Klimenko, Dnipropetrovsk ve Lviv'de de saldırılar sonucu can kaybı ve yaralı olmadığını aktardı.
Rusya'ya ait 44 hava hedefi imha edildi
Bu arada, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya 20 "Şahed" model insansız hava aracı, ?-101/?-555/?-55 tipi 29 seyir füzesi, ?-22 tipi 4 seyir füzesi, 3 "Kalibr" seyir füzesi, 3 İskender-M balistik füze ve 5 S-300 güdümlü füze olmak üzere toplam 64 hava aracı kullanarak saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, muharebe çalışmaları sonucunda ?-101/?-555/?-55 tipi 26 seyir füzesi, 3 Kalibr seyir füzesi ve 15 Şahed İHA olmak üzere toplam 44 Rus hedefinin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
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