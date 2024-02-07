Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi

Rusya, Ukrayna\'nın başkenti Kiev\'e füze saldırısı gerçekleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Kiev'e üçüncü kez füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, farklı yönlerden birkaç dalga halinde başkenti vurdu. Saldırı sonucunda birçok bina hasar gördü ve yangınlar çıktı. Yaralananlar ve ölenler de oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'ya ait 44 hava hedefini imha etti.

07.02.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın yıl başından bu yana üçüncü kez Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hava saldırı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret eden Popko, Rus ordusunun saldırıda X-101/?-555/?-55 seyir füzelerini kullandığını aktardı.

Popko, füzelerin farklı yönlerden birkaç dalga halinde başkenti vurduğunu kaydederek, "İlk belirlemelere göre, füze saldırısı sonucunda Golosiyiv ilçesinde çok katlı konut binasında ve servis istasyonunda yangın çıktı. Otomobiller yandı, elektrik hatları hasar gördü." ifadesini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkente düzenlediği füze saldırılarında biri hamile kadın en az 9 kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rus ordusunun başkent Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mikolayiv bölgesinde saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 20 evin ve doğal gaz hattının hasar gördüğünü aktaran Klimenko, Harkiv'de 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Klimenko, Kiev bölgesinde en az 10 evin, konut olmayan binaların ve iletişim hatlarının hasar gördüğünü ifade etti.

Bakan Klimenko, Dnipropetrovsk ve Lviv'de de saldırılar sonucu can kaybı ve yaralı olmadığını aktardı.

Rusya'ya ait 44 hava hedefi imha edildi

Bu arada, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya 20 "Şahed" model insansız hava aracı, ?-101/?-555/?-55 tipi 29 seyir füzesi, ?-22 tipi 4 seyir füzesi, 3 "Kalibr" seyir füzesi, 3 İskender-M balistik füze ve 5 S-300 güdümlü füze olmak üzere toplam 64 hava aracı kullanarak saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, muharebe çalışmaları sonucunda ?-101/?-555/?-55 tipi 26 seyir füzesi, 3 Kalibr seyir füzesi ve 15 Şahed İHA olmak üzere toplam 44 Rus hedefinin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rusya, Savunma, Saldırı, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement