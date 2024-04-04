Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine yoğun İHA saldırısı düzenledi

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentine "Şahed" model insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 01.16 itibarıyla Rus ordusunun Harkiv'e en az 15 "Şahed" tipi İHA gönderdiğini, bunların yarısının düşürüldüğünü belirtti.
Saldırıda isabetlerin de olduğuna dikkati çeken Sinegubov, kentin Novobavarskiy, Slobidskiy, Saltivski semtlerine isabetlerin olduğunu aktardı.
Sinegubov, Novobavarskiy'de Rusya'nın 14 katlı bir apartmanı vurduğunu belirterek, saldırıda apartmanın üst katlarının balkon kısımlarının hasar gördüğünü kaydetti.
Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır, 5'i orta derece olmak üzere 12 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, ölen 3 kişinin ilk saldırıda olay yerine gelen arama kurtarma ekip üyesi olduğu bilgisini paylaştı.
Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Novobavarskiy'de 4 isabet olduğu, evlerin, market, eczane, otomobil ve bir sağlık kurumunun hasar gördüğü belirtildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece 20 adet "Şahed" İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtilerek, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 11 İHA'nın yok edildiği aktarıldı.
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