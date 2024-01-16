Rusya, Ukrayna\'nın İHA saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik İHA'lar ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Voronej bölgesinde 11 ve Belgorod bölgesinde 4 olmak üzere toplam 15 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.