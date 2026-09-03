Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri lojistik merkezini İHA ile vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesindeki Velikaya Aleksandrovka'da askeri yük deposu ve sevkiyat merkezi olarak kullanılan Biokon lojistik merkezine gece İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik operasyonlar kapsamında yapıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde askeri yükler için kullanılan lojistik merkezini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Kiev bölgesindeki Velikaya Aleksandrovka yerleşim birimindeki "Biokon" lojistik merkezinin gece saatlerinde vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu merkezin askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki askeri lojistik merkezini İHA ile vurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?