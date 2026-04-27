Rusya-Ukrayna Savaşında Tahıl Krizi: Ukrayna, İsrail'den Çalınan Tahıla El Koymasını İstedi

27.04.2026 13:50
Ukrayna, Rusya'nın işgal altındaki topraklarından çaldığı tahılı İsrail'e gönderdiğini iddia ederek, geminin durdurulması için uluslararası hukuki yardım talebinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi yeniden alevlendi. Ukrayna hükümeti, Moskova'nın işgal altındaki topraklardan tahıl çalarak denizyoluyla İsrail'e gönderdiğini iddia etti. Ticaret İstihbarat firması Kpler'in verilerine göre, ABINSK isimli gemi 12 Nisan'da İsrail'in Hayfa Limanı'na vardı ve 15 Nisan'da ayrıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, geminin ve kargonun işgal altındaki topraklardan gelmiş olabileceği konusunda İsrailli yetkilileri önceden uyardığını açıkladı. Kiev, İsrail'den uluslararası hukuki yardım talebinde bulunarak, benzer durumların önlenmesi için tahıl sevkiyatına el konulmasını beklediğini belirtti. Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravchenko, 14 Nisan'da İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi ile görüşerek hukuki yardım talebini iletti.

Axios'un haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Ukraynalı mevkidaşına geminin çoktan ayrıldığını ve müdahale için çok geç olduğunu söyledi. Kiev merkezli SeaKrime, geminin işgal altındaki topraklardan 43 bin ton buğday taşıdığını duyurdu. Tahılların Kavzak Limanı'ndan ihraç edilmeden önce gemiler arasında aktarılmış olabileceği ve Rus menşeli olarak beyan edildiği öne sürüldü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABINSK gemisinin Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı 'gölge filosuna' ait olabileceğini belirtti. İsrailli haber sitesi Haaretz, Rusya'nın çalınan tahılları İsrail dahil birçok pazarda satarak savaşı finanse ettiğini yazdı. The Times of Israel, gemide çalınmış Ukrayna tahılı olduğunun kanıtlanması halinde İsrail'in ABD ve uluslararası yaptırımları ihlal etmiş olacağını belirtti.

