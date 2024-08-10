Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi. Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası sınır hattında tansiyon yükseldi.

10.08.2024 20:22
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- Rusya, Ukrayna sınırındaki 3 bölgede "terörle mücadele" durumu ilan etti

BELGOROD - Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası sınır hattında tansiyon yükseldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'un emriyle Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan ve toplam alanı yaklaşık 92 bin kilometrekare olan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde "terörle mücadele" durumu ilan edildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, ülkemizin birçok bölgesinde durumu istikrarsızlaştırmak için benzeri görülmemiş bir girişimde bulundu" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın saldırısında sivil kayıplar yaşandığı da belirtildi.

Terörle mücadele durumu, söz konusu bölgelerde kontrollerin arttırılmasını, iletişim ve ulaşıma yönelik kısıtlamalar getirilmesini içeriyor.

Bölgede nükleer santral bulunuyor

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, dron parçalarının Kursk Nükleer Santrali'ne hizmet veren Kurçatov kasabası yakınlarındaki bir elektrik santraline düştüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı de bölgede "önemli askeri hareketlilik" olduğunu belirterek itidal çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı. Kursk Bölge Yönetimi, Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum daha sonra "federal acil" seviyeye yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçlerinin henüz sınır ötesine çıkarılamadığı belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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