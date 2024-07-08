Rusya Ukrayna'ya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 ölü Zelenskiy: 'Rusya çocuk hastanesini vurdu' - Son Dakika
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Rusya Ukrayna'ya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 ölü Zelenskiy: 'Rusya çocuk hastanesini vurdu'

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Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de birçok noktayı 40'dan fazla füzeyle hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'ni vurduğunu açıkladı.

08.07.2024 14:25  Güncelleme: 14:33
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- Rusya Ukrayna'ya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 ölü

Zelenskiy: "Rusya çocuk hastanesini vurdu"

KİEV - Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de birçok noktayı 40'dan fazla füzeyle hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna'yı erken saatlerde hedef aldı. Başkent Kiev'de birçok noktaya 40'dan fazla füzeyle düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Başkente bağlı Darnytskyi, Desnianskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Darnytskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde binalar ve araçlar büyük hasar gördü.

"Okhmatdyt bir Rus saldırısında hasar gördü"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'ni vurduğunu açıklarken, "Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor" dedi.

Enkazı kaldırmak için doktorların ve bölge sakinlerinin çalıştığını aktaran Zelenskiy, "Rusya çocuklara ve insanlığa karşı işlediği tüm suçların cevabını tam olarak vermek zorunda. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması, Rusya'nın ne olduğunu, ne yaptığını herkesin görmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Bu bombardıman sivilleri hedef aldı"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mermilerin parçalarının başkentin 2 merkezi bölgesine düştüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, "Bu bombardıman sivilleri hedef aldı, altyapıyı vurdu. Tüm dünya bugün terörün sonuçlarını ve sadece güçle karşılık verilmesi gerektiğini görmeli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya Ukrayna'ya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 ölü Zelenskiy: 'Rusya çocuk hastanesini vurdu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'ya 40'dan fazla füzeyle saldırdı: 10 ölü Zelenskiy: 'Rusya çocuk hastanesini vurdu' - Son Dakika
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