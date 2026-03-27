Rusya ve ABD'den Tarihi Görüşme

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasının üyeleri, ABD'yi ziyaret ederek Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Duması üyeleri, ABD'de temaslarda bulunuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongreden 5 üyenin barış ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Rus Dumasından 5 üyeyle bir araya geldiğini belirtti.

"Dünyanın en büyük iki nükleer süper gücünün temsilcileri olarak, vatandaşlarımıza açık bir diyalog, fikir alışverişi ve kesintisiz iletişim kanalı sunmakla yükümlüyüz." ifadesine yer veren Luna, görüşmelerde barışın yanı sıra ekonomik fırsatların da teşvikine yönelik çabalarını desteklemesi amacıyla diyaloğun sürdürülmesi ve "barış için çalışmaya" devam edecekleri mesajını verdi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de Luna'nın mesajını alıntılayarak bunun tarihi bir olay olduğunu ifade etti.

Dmitriyev, ayrıca Luna'ya çabaları için teşekkürlerini sundu.

Rus Duması üyelerinin ziyareti, iki ülke parlamenterleri arasında 25 yıl sonra ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.