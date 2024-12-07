Rusya ve Belarus'tan Güvenlik Anlaşması - Son Dakika
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Rusya ve Belarus'tan Güvenlik Anlaşması

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti kapsamında güvenlik garantileri için yeni bir anlaşma imzaladı.

07.12.2024 13:09
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MİNSK, 7 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus arasında Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin yeni bir anlaşma imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, cuma günü Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Bu anlaşmanın Rusya ve Belarus'un güvenliğini sağlam bir şekilde koruyacağından ve dolayısıyla iki ulusun barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmasının devamı için koşullar yaratacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Rus lidere göre, yeni anlaşma, Rusya ve Belarus'un egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçlayan karşılıklı savunma yükümlülüklerinin ana hatlarını çiziyor. Anlaşma aynı zamanda, "Rus taktik nükleer silahları da dahil olmak üzere mevcut tüm güç ve araçların kullanımını" da içeriyor.

Putin, Rusya'nın yenilenen nükleer doktrininde tanımlandığı gibi, Rusya veya Belarus'un egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi tehditler karşısında, kitle imha silahları veya konvansiyonel silahlarla yapılacak olası bir saldırı durumunda Moskova'nın nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu hatırlattı.

Lukaşenko toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün güvenlik garantilerine ilişkin devletlerarası anlaşmanın imzalanmasıyla, stratejik işbirliği ve askeri koordinasyonda daha önce görülmemiş bir düzeye ulaşıyoruz" dedi.

Belarus lideri, yeni anlaşmanın her iki ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağını, egemenlik ve bağımsızlıklarını muhafaza edeceğini ve Rusya ile Belarus vatandaşları için barış ve güvenliği garanti edeceğini söyledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Putin, Rusya'nın yeni Oreşnik orta menzilli balistik füze sisteminin önümüzdeki yılın ikinci yarısında Belarus'ta konuşlandırılabileceğini belirtti.

Putin, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısına katılmak üzere cuma günü Minsk'e gitti.

Kaynak: Xinhua

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