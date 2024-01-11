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Rusya ve Çin, İlişkileri Ele Aldı - Son Dakika
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Rusya ve Çin, İlişkileri Ele Aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik etkileşimin önemi vurgulandı ve uluslararası konular ele alındı. Ayrıca, Moskova ile Pekin arasındaki çok taraflı platformlardaki etkileşimin herhangi bir ülkeye karşı olmadığı belirtildi.

Rusya ve Çin, İlişkileri Ele Aldı
11.01.2024 - 00:11,  Güncelleme: 00:11
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un Vang ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Çin ile Rusya arasında en yüksek düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanması konusunun istişare edildiği görüşmede, iki ülkenin arasındaki stratejik etkileşimin, çok kutuplu, adil dünya düzeninin ve Avrasya'da güvenlik için sağlam temelin oluşması açısından özel önem taşıdığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna krizi, Filistin- İsrail meselesi, Kore Yarımadası'nda ve Asya Pasifik bölgesindeki durum dahil uluslararası konular ele alınırken, Batılı ülkeler tarafından Rusya ile Çin'e yönelik uygulanan çatışmacı politikanın, yasa dışı yaptırımların ve kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Lavrov ile Vang, görüşmede Moskova ile Pekin arasında Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi çok taraflı platformlardaki etkileşimin herhangi bir ülkeye karşı olmadığına işaret etti.

Kaynak: AA
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