Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Moskova\'da Buluştu

"Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası"

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? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui bugün bakanlıkta Lavrov ile bir araya geldi. İki bakanın heyetlere başkanlık ederek ikili müzakereler yürüteceği ifade edildi.