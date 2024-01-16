15:58 •
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı•
15:47 •
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi•
? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui bugün bakanlıkta Lavrov ile bir araya geldi. İki bakanın heyetlere başkanlık ederek ikili müzakereler yürüteceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Moskova'da Buluştu - Son Dakika