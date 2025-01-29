Rusya ve Suriye Görüşmeleri: Esad ve Üsler İddiası

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(ANKARA) - Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus ve Suriyeli heyetler arası yapılan görüşmelerin samimi geçtiğini ve iki tarafın anlaşmalar için temaslarını sürdüreceğini belirtti. Görüşmede, " Rusya'nın Suriye yönetiminden askeri üslerinin kalmasını talep ettiği, Suriye'nin ise Rusya'dan Esad'ın iadesi ve tazminat istediği" iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in bulunduğu üst düzey yetkililerden oluşan bir Rus heyeti, Şam'a dün ziyarette bulunarak, aralarında Suriye'nin yeni lideri Ahmed el- Şara'nın da bulunduğu üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bugün yaptığı basın toplantısında görüşmeye ilişkin, Suriye'deki askeri üslerini elinde bulundurmak isteyen ve Suriye'nin yeni yönetiminden bunu talep ettiği söylenen Rus heyetinin Suriye'nin yeni fiili lideri Şara ile "samimi görüşmeler" yaptığını belirtti. Ancak Peskov, basın toplantısında Şara'nın talepleri arasında nelerin olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da "tüm konuların samimi bir şekilde tartışıldığını" açıklayarak, Suriye'deki Rus üslerine atıfta bulunmadan "iki tarafın ilgili anlaşmalar" için temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

Geçici Suriye yönetimi, Rus heyetiyle dün yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "ilişkilerin yeniden kurulmasının geçmişteki hataları ele alması, Suriye halkının iradesine saygı göstermesi ve çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini vurguladığını" belirtti.

İddia: "Suriye, Rusya'nın taleplerine karşılık Esad'ın iadesini istiyor"

Batı medyasına konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Suriyeli bir kaynak, "Rusya'nın Suriye yönetiminden askeri üslerinin kalmasını talep ettiğini", buna karşılık Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara'nın da Moskova'dan, "Rusya'ya kaçan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın teslim etmesini talep ettiğini" iddia etti.

Batı medyasına konuşan Suriyeli kaynak, "Rusların bu tür hataları kabul etmeye yanaşmadığını ve varılan tek anlaşmanın görüşmelere devam etmek olduğunu" ileri sürdü.

Suriye resmi haber ajansı, Şam'ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan, "tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini" ifade etti.

Suriyeli muhalif gruplara karşı yıllardıra Esad'ı destekleyen Rusya, Tartus'taki deniz üssünü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssünü elinde tutmaya çalışıyor. Batı medyasında yer alan haberlere göre, bu üsleri kaybetmesi, bölgedeki güç dengelerinde Rusya'ya ciddi bir darbe vurabilir.