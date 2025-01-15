Rusya ve Vietnam Nükleer Enerji İşbirliği

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HANOI, 15 Ocak (Xinhua) -- Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, salı günü iki ülke arasında nükleer enerji işbirliğine dair mutabakat zaptının imzalanmasına nezaret etti. Vietnam Haber Ajansı mutabakat zaptının, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ve Vietnam Elektrik Kurumu tarafından imzalandığını belirtti.

Ajans, pazartesi günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev'i kabul eden Pham Minh Chinh'in ülkesinin artan elektrik talebini karşılamak ve gelişen endüstriye güçlü bir destek sağlamak için uzun yıllardır ertelenen nükleer enerji projesini yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

Pham Minh Chinh, bu vizyonun bir parçası olarak Vietnam'ın enerji güvenliğini sağlamak, ulusal kalkınmayı desteklemek ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü yerine getirmek için nükleer enerji projesini yeniden başlatmayı planladıklarını ifade etti.

Likhachev ise, Rosatom'un nükleer enerji santrallerinin inşası, teknoloji transferi, nükleer ürünlerin yerelleştirilmesi ve nükleer bilim ve sanayinin geliştirilmesi konularında Vietnam ile işbirliği yapmaya ve Vietnam'a yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.