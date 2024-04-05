Rusya'ya İHA Saldırısı: 53 İHA İmha Edildi - Son Dakika
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Rusya'ya İHA Saldırısı: 53 İHA İmha Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına 53 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, Kiev rejiminin uçak tipi İHA'lar kullanarak gerçekleştirdiği terör saldırılarına Rus hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirtti. Rostov, Saratov, Kursk, Belgorod ve Krasnodar bölgelerinde toplamda 53 İHA imha edildi.

05.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:21
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına 53 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece ve 5 Nisan sabahının erken saatlerinde, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, Rostov bölgesinde 44, Saratov bölgesinde 1, Kursk bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1, Krasnodar bölgesinde 6 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'ya İHA Saldırısı: 53 İHA İmha Edildi - Son Dakika

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