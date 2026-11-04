Rutte, Davkova ile NATO Karargahında Ukrayna desteği ve bölgesel güvenliği görüştü - Son Dakika
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Rutte, Davkova ile NATO Karargahında Ukrayna desteği ve bölgesel güvenliği görüştü

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile Brüksel'deki NATO Karargahında görüştü. Görüşmede Kuzey Makedonya'nın NATO'ya bağlılığı, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen destek ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'yla bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'deki NATO Karargahında Davkova'yla bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin iyi geçtiğini belirten Rutte, Davkova'yla Kuzey Makedonya'nın NATO'ya bağlılığı, bölgesel güvenlik ve Ukrayna'ya verilen desteği ele aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA
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