Rutte: İran Nükleer Silah Edinmemeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savunarak, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rutte, görüşme kapsamında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını ifade etti.

NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini vurgulayan Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu.

Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ile savunma harcamaları konusunda görüş ayrılığı

Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü belirten Rutte, ABD Başkanı'nın müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını beklediğini ifade etti.

İspanya'nın da NATO'nun belirlediği savunma hedeflerini yerine getirme taahhüdünde bulunduğunu belirten Rutte, Madrid yönetiminin bu hedeflere savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,2'sine çıkararak ulaşabileceğini savunduğunu aktardı.

Bu değerlendirmeye katılmadığını dile getiren Rutte, hedeflere ulaşmak için daha yüksek savunma harcaması gerektiğini düşündüğünü, bu konudaki görüş ayrılığının ise geçen yıldan bu yana değişmediğini söyledi.