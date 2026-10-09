Ryazan'da Yandex veri merkezine İHA saldırısı sonrası yangın çıktı, hizmetler aksadı - Son Dakika
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Ryazan'da Yandex veri merkezine İHA saldırısı sonrası yangın çıktı, hizmetler aksadı

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Ryazan\'da Yandex veri merkezine İHA saldırısı sonrası yangın çıktı, hizmetler aksadı
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Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Sasovo'da Yandex'e ait veri merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan yangın altyapıyı kısmen etkiledi, tesiste faaliyetler durduruldu; bazı dijital hizmetlerde aksamalar yaşandı ve Rus yetkililer Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

MOSKOVA, 9 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Ryazan bölgesinde Yandex'e ait veri merkezine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı. Yandex'in Rusya'daki bazı dijital hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, Rus yetkililer saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Rusya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Yandex perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırının ardından Sasovo kasabasındaki veri merkezinde çıkan yangının tesis altyapısını kısmen etkilediğini belirtti.

Olayın herhangi bir yaralanmaya yol açmadığını bildiren şirket, tesiste faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, etkilenen sistemlerin yeniden devreye alınması için çalışmalar sürüyor.

Rus kullanıcılar diğer internet hizmetlerinde, bankacılık platformlarında ve telekomünikasyon ağlarında da geçici kesintiler yaşadıklarını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Ryazan'da Yandex veri merkezine İHA saldırısı sonrası yangın çıktı, hizmetler aksadı - Son Dakika
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