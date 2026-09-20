Saadet lideri Arıkan, Suudi Arabistan-Yemen geriliminde ortak arabuluculuk heyeti önerdi - Son Dakika
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Saadet lideri Arıkan, Suudi Arabistan-Yemen geriliminde ortak arabuluculuk heyeti önerdi

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Saadet lideri Arıkan, Suudi Arabistan-Yemen geriliminde ortak arabuluculuk heyeti önerdi
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Saadet lideri Mahmut Arıkan, Suudi Arabistan-Yemen geriliminde Türkiye'nin operasyon hazırlığı iddialarını endişeyle takip ettiklerini bildirdi. Arıkan, Türkiye'nin taraf değil barış ve diyaloğun merkezi olması gerektiğini savunarak ortak arabuluculuk heyeti kurulmasını önerdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suudi Arabistan ile Yemen arasında yaşanan gerilime ilişkin, " Türkiye'ye düşen, gerilim ve çatışmaların tarafı olmak değil, barışın ve diyaloğun merkezi olmaktır" dedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son günlerde Suudi Arabistan ve Yemen arasında yaşanan gerilimler çerçevesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri kargo uçakları sevk ettiği ve Yemen'e karşı bir operasyon hazırlığı içerisinde olunduğuna dair iddia ve senaryoları endişeyle takip ediyoruz. Bölgemizde yeni gerilim hatlarının oluşmasına, İslam ülkeleri arasındaki ihtilafların derinleşmesine ve Türkiye'nin bu gerilimlerin bir parçası haline getirilmesine karşı son derece dikkatli olunmalıdır.

"TÜRKİYE, ADİL BİR TARAF OLMAK ZORUNDADIR"

Türkiye, bölge ülkeleriyle olan köklü ilişkileri, bölgesel stratejik konumu ve tarihi sorumluluğunun gereği olarak bu gerilim ve çatışmalarda angaje olarak taraf değil; tarafları bir masa etrafında buluşturan ve çözüm üreten adil bir taraf olmak zorundadır. Bu kapsamda Türkiye; Mısır, Pakistan, İran ve Katar'la temas kurarak ortak bir arabuluculuk heyeti oluşturmalı; barışı, adaleti, ve krizleri çözen kucaklayıcı liderlik vasfını sergilemelidir. Bu masanın ilk gündemi; karşılıklı saldırıların durdurulması, gerilimi artıracak askeri adımlardan kaçınılması ve doğrudan diplomatik iletişim kanallarının açılması olmalıdır.

"BLOKLAŞMANIN ÜSTÜNE ÇIKILMALI"

Türkiye, tarafları Ankara Masası etrafında buluşturarak mezhepsel ve siyasi bloklaşmaların üstüne çıkmalıdır. Bölge dışı aktörlerin ve vekalet savaşlarının Yemen üzerindeki baskısı bitirilerek çözümün ancak bölge ülkelerinin ortak iradesiyle sağlanacağı ilan edilmelidir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu süreçte daha aktif bir şekilde rol almasını sağlamalı ve İslam coğrafyasının iç sorunlarını kendi bünyesinde çözüme kavuşturulması için liderlik üstlenmelidir. Çünkü İslam ülkeleri arasında yaşanan hiçbir sorun çözülemez değildir, olmamalıdır. Bilinmelidir ki bu bölgede kardeş kavgasının kazananı bölge halkları değil, yalnızca siyonizm ve terörist İsrail olacaktır. Bizler bir kez daha açık ve net söylüyoruz; Türkiye'ye düşen; gerilim ve çatışmaların tarafı olmak değil; barışın ve diyaloğun merkezi olmaktır."

Kaynak: ANKA
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