Saadet Partisi Anlaşmayı Eleştirdi

(KARABÜK) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirerek, "İktidar bizi yine yanlış anladı ve Mısır ile İran'ın dışarıda bırakıldığı bir birlikteliği bugün hayata geçirdiler" dedi.

Arıkan, Karabük'te partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen "Geleneksel Karabük Saadet Pikniği" etkinliğinde konuştu.

Geçmişte Meclis kürsüsünden "Beyaz Kuşak Projesi" adıyla benzer bir bölgesel ittifakı defalarca önerdiklerini belirten Arıkan, hükümetin bu yaklaşımı eksik uyguladığını söyledi.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Pakistan ve Arabistan'dan oluşan ülkeleri bir araya getirip bir anlaşma yaptılar. Bizim bu projeyi önerirken amacımız Mısır, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelerek aralarında bir saldırmazlık anlaşması yapması, Siyonizm'i ve Amerika'yı dize getirmesiydi. Ancak her zaman olduğu gibi iktidar bizi yine yanlış anladı ve Mısır ile İran'ın dışarıda bırakıldığı bir birlikteliği bugün hayata geçirdiler."

"ÇİFTÇİMİZİN FERYADI ARŞA DAYANDI"

Son 1,5 yıl içinde 190'ıncı il ziyaretini gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin her yerinde benzer sıkıntılarla karşılaştığını dile getiren Arıkan, tarım sektöründeki sorunlara dikkati çekti. TMO'nun hububat alım politikasını eleştiren Arıkan, uygulamadaki aksaklıkların çiftçiyi mağdur ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buğdaya 16,5 lira fiyat verdiler. Ancak aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 'Çiftçi ne kadar buğday getirirse bir mazeret uydurun, almamaya çalışın' şeklinde bir talimat ilettiler. Ofis alım yapmayınca çiftçi haliyle esnafın kucağına düşmek zorunda kaldı. Buğdayın 11, 12 ve 13 liralara kadar satıldığı günlere şahitlik ettik."

"GİRDİ MALİYETLERİ KATLANIRKEN FINDIĞA YÜZDE 27,5 ZAM YAPILDI"

Açıklanan yeni fındık alım fiyatlarına da değinen Arıkan, artış oranının girdi maliyetlerinin çok gerisinde kaldığını söyledi. Üreticinin en az 350 lira seviyesinde bir fiyat beklentisi içinde olduğunu belirten Arıkan, "Son bir yıl içerisinde mazot yüzde 41, gübre ise yüzde 64 artmış durumda. Buna karşılık fındık fiyatlarına sadece yüzde 27,5 oranında bir artış ortaya koydular" dedi.