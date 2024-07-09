Saadet Partisi Edirne İl Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasını önerdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasını önerdi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisinde bulundu. Tekin, Kırkpınar'ın dünyadaki en eski spor organizasyonlarından biri olduğunu ve kent ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sorunların çözülmesi ve daha iyi bir organizasyon için Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

09.07.2024 14:39
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılması önerisinde bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan Kırkpınar'ın dünyadaki en eski spor organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Kırkpınar'ın kent ekonomisine katkıları bulunduğunu ve bu durumun kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, geçen hafta 663'üncüsü düzenlenen organizasyonda sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Geçen yıl yaşanan otopark sorununa kısmen çözüm bulunduğunu ancak temel sorunların sürdüğünü iddia eden Tekin, "Her yıl söylüyoruz, hiç vakit kaybetmeden en kısa zamanda konusunda uzman kişileri bir araya getirerek bir çalıştay yapmak lazım. Şimdiden planlama yaparak önümüzdeki yılların Kırkpınar güreşlerine hazırlanmak gerekiyor." diye kaydetti:

Tekin, daha güzel bir organizasyon için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok spor ve kültür organizasyonunun düzenlendiğini hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesinin kısıtlı mali gücüyle böylesine önemli bir organizasyonun altından kalkmak mümkün değil, muhakkak suretle iktidarın mali destek sağlaması gerekir. Bununla birlikte Edirne Belediyesinin böylesine önemli bir organizasyonu bu anlayış ve bu sınırlı kadroyla yönetmesi de mümkün değildir. Teklifimiz şudur, malumunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen birçok spor ve kültür organizasyonları bulunmaktadır. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılması çok faydalı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının bu teklife olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz. Tabi ki Edirne Belediyesinin de geçmişten gelen katkı ve tecrübeleri de dikkate alınarak Edirne Belediyesinin de paydaşlığında yürütülmelidir.

Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer'in önderliğinde şehrin yöneticileri ve kanaat önderleri olarak bir araya gelelim. Adeta kasaba panayırına dönüşen Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunu dünyanın sayılı spor organizasyonlarından biri haline getirelim. Teklimiz daha iyi, daha güzel bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılabilmesi içindir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Edirne İl Başkanı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasını önerdi - Son Dakika

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