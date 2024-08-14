Saadet Partisi Edirne İl Başkanı: Necmettin Erbakan'ın İsmi Bir Caddede Yaşatılmalı - Son Dakika
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı: Necmettin Erbakan'ın İsmi Bir Caddede Yaşatılmalı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Edirne'de bir caddeye veya bulvara verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, Erbakan'ın Türk akademik hayatında ve siyaset dünyasında önemli bir lider olduğunu vurguladı.

14.08.2024 17:47
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın isminin Edirne'de bir caddeye veya bulvara verilmesi gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, büyük devlet adamı Necmettin Erbakan'ın isminin Edirne'de önemli bir caddeye veya bulvara verilmesi teklifini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Erbakan'ın Türk akademik hayatında bilimsel çalışmaları ve siyaset dünyasında milli görüş çizgisi ile iz bırakan tarihin en önemli liderlerinden biri olduğunu aktaran Tekin, "Ülkemiz ve dünya siyasetinde önemli bir şahsiyet olan, ömrünü milletimizin huzuru, refahı ve saadeti için mücadeleye adayan ve bu uğurda hiçbir engel tanımadan mücadele eden merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın isminin yaşatılması için Edirne'de bir cadde veya bulvara isminin verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Jandarma vatandaşları bilgilendiriyor

Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri Enez ilçesindeki sahillerde vatandaşlara KADES mobil uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ekipler dijital dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı konuları hakkında da bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Edirne İl Başkanı: Necmettin Erbakan'ın İsmi Bir Caddede Yaşatılmalı - Son Dakika

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