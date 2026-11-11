Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, EMADDER yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, EMADDER yönetim kurulu üyeleriyle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, grup toplantısının ardından Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi, Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada paylaşıldı.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısının ardından Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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