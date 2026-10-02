Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, mahrem görüntülerin servisine tepki gösterdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, mahrem görüntülerin servisine tepki gösterdi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, mahrem görüntülerin servisine tepki gösterdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, operasyonlarda evlerin mahrem alanlarında çekilen görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi. Arıkan, masumiyet karinesi ve özel hayat mahremiyetinin ihlal edildiğini belirterek bağımsız ve kapsamlı soruşturma istedi.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, operasyonlar sırasında evlerin mahrem alanlarında çekilen görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek, "Masumiyet karinesini ve özel hayat mahremiyetini ayaklar altına alan bu yaklaşımın hiçbir izahı yoktur" dedi. Arıkan, görüntülerin çekilmesi ve servis edilmesi sürecine ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma başlatılmasını istedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, operasyonlarda kaydedilen görüntülerin medya ve sosyal medya hesaplarına servis edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüntülerin paylaşılmasının masumiyet karinesini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda evlerin mahrem alanlarından çekilen görüntülerin servis edilmesi; ne adaletle ne ahlakla ne vicdanla ne de hukukla bağdaşır.

Masumiyet karinesini ve özel hayat mahremiyetini ayaklar altına alan bu yaklaşımın hiçbir izahı yoktur.

İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, 'Biz servis etmedik' diyerek kenara çekilemez, sorumluluğu üzerinden atamaz.

Şayet öyleyse şu soruları sormamız gerekir: O zaman bu görüntüleri kimler çekiyor; kimler, hangi yetkiyle sızdırıyor ve servis ediyor? Bu görüntüler, hangi kanallarla ve hangi sebeplerle medya organlarına ve sosyal medya hesaplarına aktarılıyor? Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek açıkça suç teşkil ederken, bu suçu alenen işleyenler hakkında bugüne kadar adli ve idari herhangi bir süreç başlatılmış mıdır? Yoksa devletin imkanlarıyla bu hukuksuzluğu yapan, bürokrasi içine yuvalanmış paralel bir yapı mı vardır?

İlgili kurumlar, üzerlerindeki şüpheyi kaldırmak ve devlet ciddiyetini yeniden tesis etmekle mükelleftir.

Görüntülerin çekildiği andan servis edildiği ana kadar zincirdeki tüm sürecin tespit edilmesi için derhal bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelSpSon Dakika

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