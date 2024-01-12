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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yemen'e düzenlenen saldırıyı lanetledi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yemen'e düzenlenen saldırıyı lanetledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği saldırıya tepki göstererek, saldırıya izin veren devletleri lanetledi. Karamollaoğlu, İsrail'in vahşetini daha güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için yapılan saldırıları kınadı ve coğrafyamızı kana bulamak isteyenlere karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, Filistin konusunda Yemen yönetimine desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yemen\'e düzenlenen saldırıyı lanetledi
12.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Katil İsrail'in vahşetini daha güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için Yemen'e saldırı düzenleyen ABD, İngiltere, Anglosakson destekçileri ve hava sahasını açarak bu saldırıya izin veren devletleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Katil İsrail'in vahşetini daha güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için Yemen'e saldırı düzenleyen ABD, İngiltere, Anglosakson destekçileri ve hava sahasını açarak bu saldırıya izin veren devletleri lanetliyorum." ifadesine yer veren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Savaşı daha geniş bir cepheye taşıyıp yaratılacak kaos ve istikrarsızlıkla siyonizmin işgallerine zemin hazırlamaya çalışanları uyarıyoruz, planlarınız daha önce Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de nasıl battıysa bugün de öyle batacaktır, yarın da. Coğrafyamızı kana bulamak isteyenler için sadece ölüm ve çöküş vardır. Kurduğunuz tuzakları, kanlı ellerinizi, soysuzlaşmış bölgesel taşeronlarınızı İslam ülkelerinden çekin. Filistin konusunda asla geri adım atmadan desteğini devam ettiren dost ve kardeş Yemen yönetiminin, halkının ve mücahitlerinin daima yanındayız."

Kaynak: AA
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