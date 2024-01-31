Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi

(KISA HABER - GÖRÜNTÜLÜ)
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi- Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu toplantısında; Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili "Sayın Numan Kurtulmuş mahcubiyetinden olsa gerek yurt dışına kaçmış ve bir dizi temas adı altında bu anayasayı imha eden bombayı Sayın Bekir Bozdağ'ın eline tutuşturarak, soluğu yurtdışında almıştır. Sayın Bozdağ da ihale üzerinde kalan Meclis Başkanvekili olarak tam bir görev adamı olarak duygularını, inandığı değerleri bir tarafa bırakarak bu ihalenin gereğini mahcup bir şekilde yerine getirmiştir" dedi.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet-Gelecek Grup Toplantısı'nda, cezaevindeki Can Atalay'ın milletvekilliğinin Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği ihlal kararına rağmen düşürülmesini değerlendirdi.
Kaya, şunları söyledi:
"Bu utancın ve hukuksuzluğun iki baş mimarı vardı. Biri Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, diğeri de görevli Meclis Başkanvekili Sayın Bekir Bozdağ. Siyasette yola çıkarken ettikleri büyük lafları, geçmiş mücadelelerini adeta çöpe atarak bir anayasa tanımazlığa birlikte imza attılar.
Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bu filmde talimat alan baş aktör rolündeydi. Sayın Bekir Bozdağ da bu filmde, Anayasayı çiğneme ihalesi üzerinde kalan aktör rolündeydi. Maalesef ikisi de bu oyunda mahcup birer figürandı.
Sayın Numan Kurtulmuş mahcubiyetinden olsa gerek yurt dışına kaçmış ve bir dizi temas adı altında bu anayasayı imha eden bombayı Sayın Bekir Bozdağ'ın eline tutuşturarak, soluğu yurtdışında almıştır. Sayın Bozdağ da ihale üzerinde kalan Meclis Başkanvekili olarak tam bir görev adamı olarak duygularını, inandığı değerleri bir tarafa bırakarak bu ihalenin gereğini mahcup bir şekilde yerine getirmiştir.
Bütün itirazlara ve TBMM'de çalışma ortamı kalmamış olmasına rağmen mahcup bir şekilde vazifesini ifa ederek gündemi tamamlamadan adeta Meclis'e terk edip, kaçacak şekilde Genel Kurulu kapattı. Ama emin olun ki bu utanç her ikisinin de yakasını ister yurtdışına gitsinler ister yurt içinde kalsınlar ömür boyu bırakmayacaktır. Bu günler gelip geçer. Ama bu hukuksuzluklar ve bu utançlar sahiplerinin boynunda bir yük olarak geleceğe taşınır."
Haberin tamamı, birazdan...
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, ''Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane.'' dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?