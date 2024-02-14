Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler\'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bahçelievler pazarını ziyaret ederek vatandaş ve esnafla sohbet eden Aydın, tezgah kuran esnaflara yardımcı oldu ve kahvaltı sofrasında onlara eşlik etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve kalıcı çözümler bulmak için kapsamlı çözümler üreteceklerini söyleyen Aydın, pazarda karşılaştığı vatandaşlara da kendisini tanıtarak, sorunlarıyla ilgilenme sözü verdi.

Daha sonra Kuyumcukent yönetim ve esnafıyla buluşan Aydın, kıymetli maden satışı gerçekleştiren dükkanları ziyaret edip üretim yapan atölyelerdeki çalışmaları izledi.

Saadet Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ve partililerin eşlik ettiği Aydın, Kağıthane'de esnaf ziyaretiyle günlük programını tamamlayacak.