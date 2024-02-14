Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler\'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Bahçelievler'de seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Aydın, pazarda vatandaş ve esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve çözüm üreteceğini söyledi. Daha sonra Kuyumcukent yönetim ve esnafıyla buluşan Aydın, atölyelerdeki çalışmaları izledi. Aydın'ın günlük programı Kağıthane'de esnaf ziyaretiyle tamamlandı.

14.02.2024 17:15
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bahçelievler pazarını ziyaret ederek vatandaş ve esnafla sohbet eden Aydın, tezgah kuran esnaflara yardımcı oldu ve kahvaltı sofrasında onlara eşlik etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen ve kalıcı çözümler bulmak için kapsamlı çözümler üreteceklerini söyleyen Aydın, pazarda karşılaştığı vatandaşlara da kendisini tanıtarak, sorunlarıyla ilgilenme sözü verdi.

Daha sonra Kuyumcukent yönetim ve esnafıyla buluşan Aydın, kıymetli maden satışı gerçekleştiren dükkanları ziyaret edip üretim yapan atölyelerdeki çalışmaları izledi.

Saadet Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ve partililerin eşlik ettiği Aydın, Kağıthane'de esnaf ziyaretiyle günlük programını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Bahçelievler'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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