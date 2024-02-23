Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Ali Müfit Gürtuna\'yı ziyaret etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna'yı ziyaret etti. Gürtuna, "Sayın Aydın'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Bireysel ünsiyetimizin ötesinde kendisinin hem fikri birikimi, hem tecrübesi, çabası ve gayretiyle İstanbul'u en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum" dedi. Gürtuna'nın ardından konuşan Aydın, "Kendilerini zaten biz de öteden beri takip ediyor ve seviyoruz, fikirlerini de İstanbul'a katkılarını da hep hayırla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi İBB Adayı Birol Aydın, İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Sadıkoğlu ve Selahattin Acaroğlu eşliğinde, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ile görüştü. Görüşmenin ardından Aydın ve Gürtuna açıklama yaptı.
"İSTANBUL'U EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİNE İNANIYORUM"
Gürtuna'nın açıklaması şöyle:
"İstanbul'un geleceği üzerine, muhtemel projeler üzerine fikir alışverişi yaptık. Kendilerinin bu konularda ciddi çalışmaları olmuş. Bizim de bu farklı konularda görüşlerimizi sordular. Bu çerçevede bir fikri çalışma diyebileceğimiz bir toplantı oldu aynı zamanda. Nezaket ziyaretine geçen bir mana kazandı. Temenni ediyoruz ki bu seçimler İstanbul'umuza da, bütün ülkemize de hayırlı uğurlu olur. En layık olanlar seçilsin temennisindeyim. Ama bu çerçevede Sayın Aydın'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Bireysel ünsiyetimizin ötesinde kendisinin hem fikri birikimiyle hem tecrübesiyle, çabası ve gayretiyle İstanbul'u en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum."
"İSTANBUL'A KATKILARINI HAYIRLA YAD EDİYORUZ"
Gürtuna'nın ardından Aydın, şöyle konuştu:
"Ben değerli başkanımıza bu nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Evet bir nezaket ziyareti çerçevesinde oldu ama biz gerçekten bir nezaketin ötesinde, bizim de bugün 'Başka bir İstanbul mümkün', 'İstanbul'da başka bir hayat, daha iyi bir yaşam mümkün' inancı, sloganı, mottosuyla yola çıktığımız dönemi, doksan dokuz, iki bin dört arasında iz bırakarak belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanımızı ziyaret etmeden yürütmek bir eksiklik olacaktı. Çok değerli fikirlerinden istifade ettik. Hem kentsel dönüşümle ilgili hem imarla ilgili hem İstanbul'un bir dünya başkenti olma hüviyeti için gerekli adımlarının ne olabileceğine ilişkin temel yaklaşımlar açısından bize katkılarını almış olduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Saygılarımı bir kez daha sunuyorum. Kendilerini zaten biz de öteden beri takip ediyor ve seviyoruz, fikirlerini de İstanbul'a katkılarını da hep hayırla yad ediyoruz."
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