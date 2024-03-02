Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın\'dan asayiş açıklaması

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, "31 Mart'tan sonra zabıta da İstanbullunun huzurunu korumak için çalışacak. Asayişin sağlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çalışacak. Öyle lamı cimi yok. Bu şehirde mafyatik çakallar, mahallenin tadını kaçıramaz. Müptezeller, parklara dadanıp çocukların yaşam alanını gasp edemez. Gözü dönmüş ahlaksızlar, kadınları rahatsız edemez. Bizim dönemimizde zabıtamız da huzur ve güvenin teminatı olacak. Dosdoğru çalışacak. İstanbul'u huzurla yaşanan bir şehir yapmaya hazırız" dedi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın X hesabından, "İstanbul'un mahallelerinde asayişi bozmaya kalkan olursa, zabıta sopasıyla tanışacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" notuyla bir video paylaştı.
Aydın, paylaşımında şunları söyledi:
"İstanbul'da önemli bir sorunumuz var. Mahallenin ayarı, düzeni ve huzuru bozuldu. Çakallık, serserilik, hergelelik yaygınlaştı. Mahalleli yani makul insanlarımız sindirildi. Sesini çıkarsa arkasında duran yok. Bu böyle gitmez. Asayişi sağlayacağız. İstanbul'un bazı mahallelerinde huzur artık yok. Türlü rezillikler ortalığa saçılıyor. Mahallelerimiz içten içe çürütülüyor. Kolluk göz ardı ediyor, müdahale etmiyor, edemiyor. Belediye ise benlik bir durum yok diyerek, müdahale etmiyor. Senlik bir durum var elbet. Biz bu şehirde gerçek bir hayatın içindeyiz, Yeşilçam setinde değil. İstanbul ilgi bekler, ciddiyet ister. Zabıta, limoncuyla, simitçiyle uğraşmaktan çok daha fazlasını yapar. Tüm İstanbullulara buradan sesleniyorum. Zabıtamıza aktif görev vereceğiz. Emniyet güçlerimizle koordineli ilerleyeceğiz. 31 Mart'tan sonra zabıta da İstanbullu'nun huzurunu korumak için çalışacak. Asayişin sağlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çalışacak. Öyle lamı cimi yok. Bu şehirde mafyatik çakallar, mahallenin tadını kaçıramaz. Müptezeller, parklara dadanıp çocukların yaşam alanını gasp edemez. Gözü dönmüş ahlaksızlar, kadınları rahatsız edemez. Bizim dönemimizde zabıtamız da huzur ve güvenin teminatı olacak. Dosdoğru çalışacak. İstanbul'u huzurla yaşanan bir şehir yapmaya hazırız. Az kaldı."
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın'dan asayiş açıklaması - Son Dakika
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