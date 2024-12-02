Saadet Partisi Lideri Arıkan: "İsrail\'e Giden Petrolü Durdurun Demek Suçsa, Bin Defa Söyledik Yine Söylüyoruz, İsrail\'e Giden Petrolü Durdurun"

Güncel

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, " İsrail'e giden petrolü durdurun demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz, İsrail'e giden petrolü durdurun, ticareti kesin" dedi.

TRT World Forum'daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Arıkan, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin hangi cümlesi hakaret içeriyor? Hangi suçla tutuklama talep ediliyor? 'İsrail'e giden petrolü durdurun' demek suçsa, bin defa söyledik yine söylüyoruz: İsrail'e giden petrolü durdurun, ticareti kesin"