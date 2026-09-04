Saadet Partisi lideri, Bir gecede mazota zam üretime darbedir - Son Dakika
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Saadet Partisi lideri, Bir gecede mazota zam üretime darbedir

Saadet Partisi lideri, Bir gecede mazota zam üretime darbedir
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mazota yapılan 7 lira 79 kuruşluk zammı sert sözlerle eleştirdi. Arıkan, zammın çiftçiye yük, nakliyeciye ceza olduğunu belirterek, 86 milyon insanın nefes almakta zorlandığını söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Artan mazot fiyatları, küçülen sofralar. Bir gecede mazota 7 lira 79 kuruş zam yapmak, üretime darbedir, çiftçiye yüktür, nakliyeciye cezadır, esnafın kepengine, milletin sofrasına ateş düşürmektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, mazota yapılan zamma tepki gösterdi. Arıkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Artan mazot fiyatları, küçülen sofralar. Bir gecede mazota 7 TL 79 kuruş zam yapmak; üretime darbedir, çiftçiye yüktür, nakliyeciye cezadır, esnafın kepengine, milletin sofrasına ateş düşürmektir. Bugün 90 TL'nin üzerine çıkan akaryakıtın bedeli istasyon tabelalarında değil, tarlada artan maliyetle, pazarda yükselen fiyatla, sofradan eksilen lokmayla ödeniyor. 86 milyon insanımız artık bırakın kemer sıkmayı, nefes almakta zorlanıyor. Bütçe açığını vatandaşın cebinden kapatmaya çalışan iktidar, 'operasyon' gücünü milletimizin cebine değil, enflasyona, faize ve yüksek enerji fiyatlarına karşı göstermelidir."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Ekonomi, Güncel, Zam, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi lideri, Bir gecede mazota zam üretime darbedir - Son Dakika

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