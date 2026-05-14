Saadet Partisi'nden Çiftçiye Destek Vaadi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle bir bilmece sormak istiyorum; 'Markette domatesin 150, biberin 200 lira olduğu; ama çiftçinin ürününü tarlada bırakmak, borçlarını ödemek için traktörünü satmak zorunda kaldığı ülke hangisidir?' Evet, doğru bildiniz, Türkiye. Vergi indirimini yat sahibine, faizsiz Ziraat Bankası kredisini yandaş medya patronuna, buna karşın öğüdü, sabrı, boş vaatleri ise çiftçiye veren iktidara sesleniyorum; ekmediğinizi biçemezsiniz. Sizler enflasyon, faiz ve zam ekerek çiftçimize zarar, borç ve umutsuzluk biçtirdiniz. Söz veriyoruz; Saadet iktidarında çiftçimiz öğüt değil, destek alacak."