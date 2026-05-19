Saadet Partisi'nden Futbolda Şike Tepkisi

19.05.2026 21:18
Mahmut Arıkan, şike iddiaları nedeniyle liglerin adil tescil edilemeyeceğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından "Temiz futbol, adil yönetim" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bu sezon; birçok kulüp başkanı ve futbolcunun adının karıştığı şike iddialarının gölgesinde geçen liglerin, adil şekilde tescil edilmesi mümkün değildir. Aynı şirket tarafından yönetilen iki kulübün bulunduğu, kulüp başkanlarının şike soruşturmalarıyla anıldığı bir ortamda 'sportif rekabetten' söz edilemez. UEFA ve TFF mevzuatlarına açıkça aykırı olan bu tablo görmezden gelinmemelidir. Başta Kayserispor'umuz olmak üzere; alt ligler dahil bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ligler adalet temelinde yeniden tescil edilmelidir" ifadesini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
