Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu - Son Dakika
Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu

29.03.2026 15:07
İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak için Tekirdağ'da toplanan Saadet Partisi, protesto gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Tekirdağ İl Bakanlığınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Atatürk Meydanı'nda toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için toplandıklarını söyledi.

Yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını aktaran Kart, "Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Mazlumların gözyaşı, zalimlerin saltanatını mutlaka yıkacaktır. Kudüs'ün özgürlüğü ve İslam coğrafyasının selameti için bütün gücümüzle çalışmaya, hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup, dualar ve atılan sloganlarla alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu - Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu - Son Dakika
Advertisement
