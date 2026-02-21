Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı... Mahmut Arıkan: "Kucaklaşmak İçin Gönülden Gönüle Yeni Bir Yol İnşa Etmek İstiyoruz"

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi olarak kutuplaşmayı ve kavgayı büyütmek için değil, kucaklaşmak için kalpten kalbe, gönülden gönüle yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Ayrıştırmayı derinleştirmek için değil, hak ve adalet temelinde bir arada yaşamanın zeminini oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple işe adaletle başladık. Bu sofralarımıza adalet adını verdik. Biz inanıyoruz ki herkes için adalet ve herkes için onurlu bir yaşam mümkündür" dedi.

Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katıldı.

İftarda söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ramazan ayındayız. Hatırlayacaksınız bundan beş altı ay önce ramazan ayı yaz aylarına denk geliyordu. Güz mevsiminin başlamasıyla beraber yağmurlar yağmaya başlar, topraklarımız tozdan, kirden arınır. O toprağın mis gibi kokusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yağmurlar nasıl topraklarımızı temizliyorsa, ramazan da bizleri o şekilde arındıran bir aydır. Ramazan ayı aynı zamanda bizler için bir okuldur, pek çok şey öğretir. Dayanışmayı, paylaşmayı, empatiyi öğretir. Bana soracak olursanız tüm bunların yanı sıra ramazan, sadece aç kalmayı değil aç bırakmamayı da öğretir" ifadesini kullandı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Biz, bu ramazanı takip etmekte zorlandığımız, çok sıkıldığımız gündemleri konuşmak yerine, iyilikleri ve güzellikleri çoğaltmak, dayanışma ve kardeşliği büyütmek için bir fırsata çevirmek istiyoruz. Bu sebeple bu sene Saadet Partisi olarak, Türkiye'nin dört bir yanında adalet sofralarını kuruyoruz. Aziz milletimizle bu sofralarda buluşuyoruz. Bu sofralar Türkiye'nin dört bir tarafında rengi, ırkı, dili, dini, inancı ne olursa olsun tüm kardeşlerimize açık olan sofralardır. Çünkü bu sofralarda kimlikler değil, insanlar bizim misafirimizdir. Bu sofralar da diğerkamlık olacak, merhamet olacak. Bizim için adalet, adliye koridorlarından, mahkeme salonlarından önce sofralarda başlayacaktır."

Selamın ve sofranın yerini hiçbir kağıt parçası tutamaz. Bunu hiç şüphesiz samimiyetle yapmalı, gayretli olmalıyız. Bizim gayretimiz selamı aramızda yaygınlaştırma gayretidir. Bizim gayretimiz, siyasette, ekonomide, ailede, kamuda, sokakta adaletin yeniden tesis edilme gayretidir. Yunus'un dediği gibi bu sofralardaki iyilik ve güzellik aşının, merhamet ve vicdan aşının, hak ve adalet aşının pişmesi için hep birlikte yıkılmadan, beraberce, samimiyetle çalışmamız gerekiyor. Saadet Partisi olarak kutuplaşmayı ve kavgayı büyütmek için değil, kucaklaşmak için, kalpten kalbe, gönülden gönüle yeni bir yol inşa etmek istiyoruz. Ayrıştırmayı derinleştirmek için değil, hak ve adalet temelinde bir arada yaşamanın zeminini oluşturmak istiyoruz. Bu sebeple işe adaletle başladık. Bu sofralarımıza adalet adını verdik. Biz inanıyoruz ki herkes için adalet ve herkes için onurlu bir yaşam mümkündür. Yeter ki, hakkı esas almayı becerebilelim. Biz bu yolu seçiyoruz, biz bu yolda yürümeye kararlıyız. Saadet Partimizin temel misyonu, tüm yeryüzünde adalet ve barıştır. Geliniz hep birilkte hak ve adalet ekseninde yeni bir dünyayı kurabilmek için hep beraber çalışalım."