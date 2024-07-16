Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

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Saadet Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Üsküdar Meydanı'nda toplanan partililer, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada açıklama yapan İlçe Başkanı Hakan Tevfik Erdağı, Siyonistlerin sapkın inançlarının karanlığında Büyük Ortadoğu Projesi'ni hayata geçirerek, tüm dünyayı kendilerine köle yapmak istediklerini söyledi.

Bu plan dahilinde Suriye, Libya, Afganistan, Irak ve Yemen başta olmak üzere 22 İslam ülkesinin sınırlarının doğrudan tehdit altında olduğunu, bu hedefe ulaşmak için iç savaşlar çıkartıldığını kaydeden Erdağı, şöyle devam etti:

"7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen vahşi soykırım sonucunda Gazze'de 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. 100 binin üzerinde yaralımız var. Daha 1 aylık olmayan bebekler, henüz okula başlamamış çocuklar katledildi. Mülteci kamplarına sığınan yaşlıların ve kadınların üzerine hunharca bombalar yağdırıldı. Camiler, yardım konvoyları, ambulanslar, hastaneler, kamplar, çadırlar bombalandı. Bitmedi zulümleri, Gazze hala aç, susuz, acı içinde ve yanıyor."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.