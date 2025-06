Saadet Partisinin 8. Olağan İstanbul İl Kongresi yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aile ve nüfus konusunda atılacak her samimi adımı destekleyeceklerini bildirdi.

Arıkan, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Saadet iktidarı"nın müjdesini vermek için bir araya geldiklerini, merhum Necmettin Erbakan'dan emanet aldıkları bayrağı yere düşürmeden, eğmeden, bükmeden, kirletmeden daha da yükseğe taşıyacaklarını söyledi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde düzenlenen kongrede konuşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Arıkan, "Tam 572 yıl önce, bugün Ayasofya'nın kubbesine hilal, İslam ordularının yakasına izzet nişanı, Konstantinapol'ün adına İslambol konuldu." diye konuştu.

Arıkan, İstanbul'un fethinin heyecanın yanında tecrübe, imanın yanında akıl olduğu için gerçekleştiğini ifade ederek, Milli Görüş'ün bu medeniyetin varisi olduğunu kaydetti.

Bugünün surlarının cehalet, tembellik, umutsuzluk, dijital esaret ve yozlaşma olduğunu aktaran Arıkan, Türkiye'nin yıllardır övündüğü genç nüfus potansiyelinin gittikçe azaldığını anlattı.

Bu durumun aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu belirten Arıkan, "Biz de nüfus meselesinin bir milli güvenlik meselesi olduğu düşüncesini paylaşıyoruz. Aile ve nüfus konusunda atılacak her samimi adımı Saadet Partisi olarak destekleyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, salonu güzelleştiren Milli Görüşçülerin mühim bir beldenin emanetçileri olduğuna değindi.

Arıkan, "Emanete sahip çıkmak için 39 ilçede, 964 mahallede ve 33 bin 273 sandıkta nasıl muhteşem çalıştığınızı biliyorum. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız hem partimize hem Türkiye'ye ışık oluyor. " dedi.

"Doğu Türkistan ve birçok bölgede yaşanan vahşetler hüzne boğuyor"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ise salonda bulunmalarına rağmen kalplerinin bir yanının Gazze'de attığını söyledi.

Yalçınkaya, "Orada şehit düşen kardeşlerimizin feryadı dayanılmaz oldu. Bebeklerin yanı başında annelerinin, annelerin yanı başında bebeklerinin can verdiği Siyonist terörün acımasız vahşeti gözümüzün önündeki her tebessüme bir hüzün gölgesi düşürüyor. Doğu Türkistan ve birçok bölgede yaşanan vahşetler her birimizi hüzne boğuyor." diye konuştu.

Zalimlerden ve işbirlikçilerinden korkmadıklarını dile getiren Yalçınkaya, kongreyi mazlumların sesi, şehitlerin hatırası ve adaletin haykırışı olarak gördüklerini anlattı.

Bazı partilerin temsilcileri ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede tek aday olan Tuğrul Yalçınkaya ile yönetim kurulu yeniden seçildi.