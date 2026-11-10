Sabahattin Ali, Konya Yunak'ta düzenlenen panelde öğrencilerce ele alındı - Son Dakika
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Sabahattin Ali, Konya Yunak'ta düzenlenen panelde öğrencilerce ele alındı

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Konya'nın Yunak ilçesinde Anadolu Mektebi kapsamında düzenlenen panelde öğrenciler, Sabahattin Ali'nin hayatını ve eserlerini ele aldı. Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve protokol üyelerinin öğrencilere hediye vermesiyle sona erdi.

Konya'nın Yunak ilçesinde, Anadolu Mektebi programı kapsamında Sabahattin Ali paneli gerçekleştirildi.

Yunak Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen panelde öğrenciler, yazar Sabahattin Ali'nin hayatını, edebi kişiliğini ve eserlerini ele aldı.

Anadolu Mektebi programı kapsamında öğrenciler, belirlenen yazarların eserlerini okuyup inceleyerek edebi ve düşünsel birikimlerini geliştiriyor, düzenlenen panel ve etkinliklerde değerlendirmelerini paylaşma fırsatı buluyor.

Program, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve protokol üyelerince öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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