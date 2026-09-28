Şabak, Kanal 12'yi Netanyahu'nun gizli BAE ziyareti nedeniyle sansüre şikayet etti - Son Dakika
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Şabak, Kanal 12'yi Netanyahu'nun gizli BAE ziyareti nedeniyle sansüre şikayet etti

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İsrail iç istihbaratı Şabak, Başbakan Netanyahu'nun gizli BAE ziyaretini haberleştiren Kanal 12'yi askeri sansür birimine şikayet etti. Şabak, haberin uçak İsrail'e inmeden yaklaşık bir saat önce yayımlandığını ve operasyonel yöntemlerini ifşa ettiğini öne sürdü.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "gizli" Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini haberleştiren Kanal 12 televizyonunu İsrail Ordusu Askeri Sansür Birimi'ne şikayet etti.

İsrail'in i24 televizyonunun haberine göre, Şabak, Kanal 12'nin sansür yasalarını ciddi şekilde ihlal ettiğini öne sürdü.

Haberin "Netanyahu ve İsrail heyetinin hayatını tehlikeye atacak biçimde, uçak İsrail'e inmeden yaklaşık bir saat önce" yayımlandığı savunulan Şabak açıklamasında, "Ziyarete dair ayrıntıların kamuoyuna açıklanması, Şabak'ın operasyonel yöntemlerini ifşa etmiş ve dolayısıyla gelecekteki operasyonları daha büyük bir riske maruz bırakmıştır." iddiasına yer verildi.

Açıklamada, güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturan haberin askeri sansürü ihlal ettiği ileri sürülerek şikayet edildiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Kanal 12 kaynakları, "Gizli ziyaretle ilgili haber, seçimlerden hemen önceki bu dramatik dönemde, 7 Ekim'den önce İsrail'e iletilen uyarı fırtınasını arka planında barındıran siyasi bir haberdir. Bu nedenle sansür gerekçesiyle İsrail kamuoyundan gizlenemez." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise ziyaret hakkında ilk kez resmi açıklama yaparak Başbakan'a, eşi Sara Netanyahu, Mossad Direktörü Roman Gofman, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Netanyahu'nun Askeri Sekreteri Guy Markizeno ve Şabak yetkililerinin eşlik ettiğini belirtti.

Netanyahu'nun BAE ziyareti

Netanyahu'nun, dün BAE'yi ziyaret ederek Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilmişti.

İsrail basını görüşmede, Netanyahu'nun Nahyan'dan "7 Ekim'e ilişkin Netanyahu'yu uyardığı" yönündeki haberleri yalanlamasını istediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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