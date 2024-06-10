Sabancı Holding, Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
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Sabancı Holding, Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu

Sabancı Holding, Küresel EFQM Ödülü\'nün sahibi oldu

Sabancı Holding, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından her yıl verilen Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi ve yaklaşımıyla en iyi örnek gösterilirken, aynı zamanda 'Sürdürülebilikte Üstün Başarı' unvanını aldı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, ödülün topluluk çapında EFQM modeline verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirtti ve çalışanlara teşekkür etti.

10.06.2024 15:08
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Sabancı Holding, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, EFQM Gala Yemeği ve Küresel Ödül Töreni'nde 6 elmasa layık görüldü. Sabancı Holding ayrıca, sürdürülebilirlik stratejisi ve yaklaşımıyla küresel ölçekte en iyi örnek gösterilirken, "Sürdürülebilirlikte Üstün Başarı" unvanı aldı.

Küresel EFQM Ödülü, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte EFQM Yönetim Kurulu Başkanı Dr Paul G.K. Little CBE ve EFQM Üst Yöneticisi (CEO) Russell Longmuir tarafından Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper'e verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper şirketlerin kalite yolculuğunu cesaretlendirmek için başlatılan ödüllerde Sabancı Topluluğu şirketlerinin ilk günden bu yana her zaman ön saflarda yer aldığını belirtti.

Küresel EFQM Ödülü'nün, topluluk çapında EFQM modeline verdikleri önemin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Alper, şirketlerin kalite yolculuğunu cesaretlendirmek için başlatılan ödüllendirme çalışmalarında Sabancı Topluluğu şirketlerinin ilk günden bu yana her zaman ön saflarda yer aldığını kaydetti.

Türkiye'de ilk kez 1993'te verilen Ulusal Kalite Ödülü'nü Brisa'nın kazandığını hatırlatan Alper, şunları söyledi:

"1996'da ise bu kez Avrupa çapında büyük ödülün sahibi olmuş, bu ödüle layık görülen ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşamıştır. Yıllar içinde, Beksa ve Kordsa gibi çok sayıda şirketimiz bu yolculuğun ulusal ve küresel liderleri arasında yer almıştır. Sabancı Topluluğu, EFQM modelinin işaret ettiği kalite anlayışının Türk sanayisine yerleşmesinde her zaman öncü olmuştur. Sabancı'nın açtığı bu yol, Türk sanayi şirketlerine küresel rekabette büyük avantajlar sağlamıştır. Yüksek kalitenin, her zaman daha iyiyi aramanın ve sözden aksiyona geçişin sembollerinden olan bu model, bugün Sabancı'nın açık inovasyon ve iş birliği yaklaşımının da temelini oluşturuyor. Sabancı'nın bu ödüle layık görülmesinde özveriyle çalışan 60 binden fazla çalışanımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında, 'Sürdürülebilirlikte Üstün Başarı' unvanıyla, küresel ölçekte örnek olarak gösterilmemiz de bizler için son derece anlamlı. Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın, bu konudaki gerçekçi ve iddialı yol haritamızın Avrupa'nın simge platformlarından biri tarafından takdir edilmesi Sabancı için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sabancı Holding, Küresel EFQM Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika

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