Şabanözü'nde Ekmek Evi Yangını

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde çıkan yangında ekmek pişirilen ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Büyükyakalı köyünde imece usulü ekmek pişirilen evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ekmek evi ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi.
