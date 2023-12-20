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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış mevsiminde olumsuz hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi amacıyla yapılan hazırlıklar tamamlandı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından yayımlanan videoda, olumsuz hava koşullarında görev alacak personel ve araçlara yer verildi. Havalimanı yetkilileri, operasyonların emniyetli şekilde akışını sağlamak ve misafirlere daha kaliteli hizmet sunmak için 7/24 göreve hazır olduklarını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda kış hazırlıkları tamamlandı
20.12.2023 - 15:55,
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış mevsiminde olumsuz hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi amacıyla başlatılan hazırlıklar tamamlandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından sosyal medyada hesaplarından hazırlıkların tamamlanmasına ilişkin bir video yayımlandı.

Video, olumsuz hava koşullarında görev alacak personel ve araçlara yer verildi.

Videoda görüşlerine yer verilen HEAŞ Apron Şefi İhsan Çelebi, ekip olarak 2023-2024 dönemi için kar ve buzla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Personele gerekli eğitimlerin verildiğini belirten Çelebi, "50 kapsamlı araç ve 100 deneyimli personelimizle operasyonların emniyetli şekilde akışını sağlamak ve misafirlerimize daha kaliteli hizmet sunmak için 7-24 göreve hazırız. Misafirlerimize, havalimanındaki paydaşlarımızla iyi uçuşlar dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Sabiha Gökçen, İstanbul, Çelebi, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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