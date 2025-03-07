Sabiha Gökçen Kulesi Mor Renkle Aydınlatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kulesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde 91 metre yüksekliğindeki kule mor renkle ışıklandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Başta HEAŞ ile güçlenen, HEAŞ'a güç veren kadın çalışanlarımız olmak üzere Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sunan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.