SADC Zirvesi KDC'deki Çatışmaları Görüştü

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CAPE Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (SADC) üye ülkelerden devlet ve hükümet başkanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplarla hükümet güçleri arasındaki çatışmalar gündemiyle olağanüstü toplandı.

SADC dönem başkanlığını yürüten Zimbabve'nin başkenti Harare'de gerçekleştirilen olağanüstü zirveye, SADC Savunma Organı dönem başkanı olan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan başkanlık etti.

KDC, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Tanzanya, Botsvana, Mozambik, Madagaskar, Zambiya ve Lesotho devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvede, Esvatini, Angola, Namibya ve Malavi, hükümet temsilcisi bakanlarla katılım gösterdi.

Zirve sonrası yayımlanan bildiride, KDC'nin doğusunda, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, bölgedeki SADC Misyonu'na yönelik silahlı saldırıları şiddetle kınanarak, bu saldırılarda hayatını kaybeden 13 Güney Afrikalı ve 3 Malavili asker için taziyede bulunuldu.

Bildiride, misyonda görev alan ülkelerin savunma bakanlarının, ölen askerlerin cenazelerinin, yaralı askerlerle birlikte memleketlerine nakledilmesi ve misyonun güvenliğinin sağlanması için KDC'de görevlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

SADC Savunma Organının çatışmanın tüm taraflarını bir ateşkes sürecine dahil etmekle yetkilendirildiğinin belirtildiği bildiride, çatışmaya taraf olan ülkelerin siyasi ve diplomatik liderleri koordineli bir diyalog sürecine davet edildi.

Bildiride, Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ile KDC'deki durumun geleceğine ilişkin ortak zirve düzenlemesi çağrısına yer verildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı, M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kagame, SADC Misyonunun bölgede bir rolü olmaması gerektiğini savunuyor.