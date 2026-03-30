Sadr'dan Gösteri Çağrısı

30.03.2026 15:51
Mukteda es-Sadr, ABD-İsrail saldırganlığına karşı Irak'ta gösteri düzenlenmesini istedi.

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, ABD-İsrail saldırganlığına karşı ülke genelinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sadr'ın el yazısıyla yayımlanan açıklamada, "Siyonist-Amerikan saldırganlığına tepki göstermek ve barış talebinde bulunmak amacıyla önümüzdeki cumartesi günü, tüm bileşenleriyle Irak halkını bütün vilayetlerde gösteri düzenlenmeye çağırıyorum." ifadeleri kullanıldı.

Gösterilerin barışçıl olmasını isteyen Sadr, eylemler sırasında yalnızca Irak bayraklarının taşınmasını talep etti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:02:45.
