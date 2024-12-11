Sadr, Halktan Çekildi

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Irak'ta büyük bir milis güce sahip Ulusal Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın Batının planları peşinde sürüklendikleri gerekçesiyle "halka kızıp inzivaya çekilme kararı aldığı" belirtildi.

Hareketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sadr'ın "Irak halkının, Batı'nın planları ve yolsuzluk yapanların arkasında sürüklenmeye devam etmesi nedeniyle 'halktan çekilme' kararı aldığı." ifade edildi.

Sadr'a bağlı bazı kişiler, Bağdat'ta Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in posterlerini yırtmıştı. Sadr, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bu kişileri hareketten kovma kararı almıştı.

İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Sadr'ın grubu 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı. Ancak Sadr, meclis birincisi olsa da hükümeti kuramamış ve 29 Ağustos 2022 tarihinde siyasetten tamamen çekildiğini açıklamıştı.

Irak'ta Mukteda es-Sadr'a bağlı sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç bulunuyor. Özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin şekilde varlık gösteren Seraya es-Selam, oradaki Şii mezarların güvenliğini de üstleniyor.